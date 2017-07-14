«Крымнаш» – ​полуостров «лишних» людей

Специально для Крым.Реалии

«Власти» Севастополя готовятся к массированному заселению в регион выходцев из соседней России. Наблюдатели уверены, что речь идет о целенаправленной политике по замещению местного населения «полноценными» россиянами. Крымчане с украинскими паспортами, с точки зрения Москвы, являются «лишними» людьми и потенциальными саботажниками.

Кремль нацелен на изменение демографической ситуации по всему полуострову. Особенно в Севастополе. Московские архитекторы, готовившие скандальный генплан, предусмотрели вариант существенного роста числа жителей. Почему так? Крым интересует президента Владимира Путина только как военная база. Более двух миллионов жителей – слишком много для такого объекта. Москва рассматривает крымчан с украинскими документами как потенциально нелояльное население, привыкшее к украинской вольнице и слишком многого требующее от «властей». О том, что Кремль в 2014 году обещал им райскую жизнь, в администрации российского президента предпочитают не вспоминать.

Москва рассматривает крымчан с украинскими документами как потенциально нелояльное население, привыкшее к украинской вольнице и слишком многого требующее от «властей»

Всеобщее недовольство российскими порядками, падение экономики и деградация крымского курорта – реалии современного Крыма. Все громче звучат голоса тех, кто говорит, что при Украине жилось лучше. И все меньше людей верит в то, что жизнь наладится после строительства Керченского моста. Если проект все же завершат, то это никак не повлияет на макроэкономическую ситуацию в России. Падение нефтяных котировок и санкции Запада истощают финансовую систему страны. «Российский» полуостров обречен на перманентный кризис и стагнацию. «Социологические опросы», проведенные в республике, не отражают реальные настроения людей. Крымчане вернулись к советской практике двоемыслия: на публику хвалят «власть», а в частных беседах сокрушаются по поводу российского бардака, нищеты, коррумпированности и бездарности кремлевских ставленников.

Развивать весь полуостров, привлекать крупные предприятия в Крым никто не будет. Во-первых, российские олигархи опасаются санкций. Во-вторых, власти страны вообще не интересуются экономическим развитием регионов. Достаточно посмотреть, в какой нищете и разрухе живет российская глубинка. Там пьют «Боярышник» и лепят петухов из навоза. В-третьих, Крым – крайне неудачная площадка для инвестиционных проектов. Территория, страдающая от обезвоживания, дефицита электроэнергии, санкций и плохой логистики.

Кремль в первую очередь завозит россиян в Севастополь, где расположена самая крупная военная база. Судя по информационному контексту, у Москвы два основных плана по Крыму. Первый – открытое противостояние с Украиной. Если Путин не сможет добиться бескровной смены власти в Киеве, чекисты перейдут к массированной дестабилизации с последующим ударом со стороны ОРДЛО и Крыма. Как кремлевские дипломаты это объяснят в Совбезе ООН, значения не имеет. Важно другое. При таком сценарии крымчане с украинскими документами превращаются в потенциальных «дезертиров» и «саботажников». К началу активной фазы боевых действий полуостров нужно заселить россиянами, которые искренне уверены, что за Перекопом живут «фашисты», распинающие православных мальчиков и убивающие людей за русский язык. В Крыму в такие сказки верят только люди старшего возраста, никогда за пределы республики не выезжавшие. Власти они безразличны, так как дряхлых пенсионеров на войну не пошлешь.

Ликвидировать Украинское государство руками самих украинцев – давняя мечта кремлевских реваншистов. В таком случае вопрос Крыма и санкций отпадет автоматически

Второй вариант – Кремль добивается прихода к власти условного Виктора Медведчука. Владимир Путин в ходе «прямой линии» пустился в велеречивые рассуждения о том, какой его кум «украинский националист», патриот, сторонник демократии и экономических связей с Россией. Кремлевский главарь при этом в очередной раз употребил слово «федерализация» – пропагандистский неологизм, которого нет ни в одном научном словаре. Путину выгодно превратить нашу страну в аморфный союз «федеральных земель», конфликтующих друг с другом по вопросам НАТО, русского языка и отношений с Москвой. Ликвидировать Украинское государство руками самих украинцев – давняя мечта кремлевских реваншистов. В таком случае вопрос Крыма и санкций отпадет автоматически.

При таком сценарии Москва может предложить провести в Крыму очередной «референдум», затащив на него наблюдателей из различных международных организаций. Если Киев согласится, у Запада будет мало возможностей заблокировать «плебисцит». В таком случае крымчане с украинскими документами вновь оказываются «лишними» людьми. Москва постарается показать наблюдателям максимально честный подсчет бюллетеней. У Кремля нет уверенности, что «украинские крымчане», обнищавшие за время российского «изобилия», дадут 97-98% голосов в поддержку России. К моменту проведения «повторного референдума» полуостров нужно заселить максимальным числом россиян, объявив их «коренным населением».

Последний вариант наиболее сложный. В нем слишком много условий. Грубо говоря, Путину должно несказанно повезти: приход к власти кремлевских марионеток, поддержка в международных организациях, наличие союзников в ЕС и молчаливое согласие Вашингтона. После аннексии Крыма его везению пришел конец. Кремль за три года с грохотом провалил все «хитрые планы», не смог навязать Вашингтону и Брюсселю свою версию решения «украинского кризиса». Поэтому Москва готовит республику к войне, превращая полуостров в огромную казарму и склад с оружием.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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