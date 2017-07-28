Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Из-за блэкаута часть Евпатории остается без воды

Жители Евпатории частично остались без воды во время блэкаута на аннексированном Россией полуострове. Подконтрольная Кремлю администрация города обещает «в ближайшее время» возобновить подачу воды.

«Из-за отключения электроэнергии остановились насосные станции. Чтобы избежать гидроудара, работникам Евпаторийского филиала ГУП республики «Вода Крыма» приходится вручную подключать объекты. В ближайшее время водоснабжение города будет полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», в некоторых районах города воды нет с 14:00. Горожане раскупают пятилитровые бутыли с водой в магазинах.

Все линии электропередач, снабжающие энергосистему аннексированного Россией Крыма, уже включены. По сообщениям российских властей Крыма, на данный момент полностью восстановлено энергоснабжение полуострова. В крымском главке МЧС подтвердили: угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG