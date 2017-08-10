В «Генбанке» утверждают, что выполнят все обязательства перед вкладчиками

В крымском «Генбанке» утверждают, что выполнят все обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщает российский ТАСС 10 августа со ссылкой на пресс-службу банка.

«Генбанк» продолжает работать в обычном режиме. Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены своевременно и в полном объеме», – цитирует издание представителя банковского учреждения.

Тем временем, в отделениях «Генбанка» в аннексированном Крыму и Севастополе клиенты начинают снимать свои деньги с зарплатных и социальных карт. По словам сотрудников отделений банка, это касается как банкоматов, так и касс «Генбанка». 9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги.

На сайте «Генбанка» комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Российские власти аннексированного Крыма призвали клиентов «Генбанка» не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.