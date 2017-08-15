Гражданин Украины Геннадий Лимешко, действительно, пересекал административную границу с аннексированном Крымом в Херсонской области. Однако никаких запрещенных вещей у мужчины с собой не было. Об этом сообщил спикер украинского погранведомства Олег Слободян в комментарии «5 каналу».

«Данный гражданин 9-го числа пересек админграницу с временно оккупированным Крымом. Но никаких запрещенных предметов у него при себе не было, тем более тротиловых шашек... Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров. Поэтому говорить, что это диверсант или тем более работник спецслужб, у которого там была задача разрушить «все и вся» – пока оснований нет», – сказал Слободян.

До этого в Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.

Крым.Реалии готовят материал о личности задержанного в Крыму Геннадия Лимешко. Подробности читайте вечером на сайте.