В СБУ отрицают причастность к ведомству задержанного в Крыму Геннадия Лимешко

Служба безопасности Украины отрицает причастность к ведомству задержанного в аннексированном Крыму Геннадия Лимешко. Об этом 15 августа Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

«Геннадий Лимешко никогда не был сотрудником СБУ», – сказала Гитлянская.

Ранее официальный сайт СБУ опубликовал комментарий в котором назвал задержание Лимешко «очередной провокацией».

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.

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