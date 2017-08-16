Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту с требованием предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания в Крыму Геннадия Лимешко. Об этом в эфире «Ранкова Свобода» украинской службы Радiо Свобода рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства отметила, что министерство регулярно выступает с протестом в связи с действиями России на оккупированных территориях. В то же время, по словам Марьяны Бецы, возможности украинских дипломатов ограничены, поскольку никаких консульских учреждений в Крыму украинское ведомство не имеет.

«Рычагов влияния в Украине не так много, работаем только через правозащитников и волонтеров», – добавила Беца.

Она отметила, что каждый факт репрессий против населения в Крыму фиксируется и приобщается к доказательной базе для дальнейшего рассмотрения преступлений России на оккупированных территориях в Международном суде ООН.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.