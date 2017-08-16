«Агент СБУ» Лимешко не мог совершить диверсии в Крыму с таким арсеналом – военный эксперт

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что найденные у задержанного в Крыму украинца Геннадия Лимешко предметы не соответствуют задачам, которые по версии ФСБ поставила ему СБУ. Такое мнение эксперт высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«У него не оказалось ни дистанционных взрывателей, ни радиоуправляемых зарядов, а количество взрывчатки для каменного обвала должно быть значительно больше, как и горючего вещества для организации поджогов. То есть это просто детский лепет – с таким арсеналом идти на диверсию», – отметил Жданов.

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Российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.