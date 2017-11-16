ОБСЕ считает требования к СМИ регистрироваться как «иностранные агенты» неприемлемыми

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила обеспокоенность требованиями США и России к средствам массовой информации регистрироваться как «иностранные агенты» и назвала их неприемлемыми. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на аппарат представителя ОБСЕ по делам свободы средств информации Арлема Дезира.

Дезир написал письма властям США и России с просьбой объяснить основания для требований к определенным медиа-организациям регистрироваться по законам этих стран об «иностранных агентах».

В тексте письма он просит пояснить последствия этих требований для свободной работы журналистов упомянутых СМИ в этих странах.

По его словам, очевидно, что требование регистрации в статусе «иностранного агента» наложит дополнительное административное бремя и станет клеймом для редакций и их журналистов.

Представитель ОБСЕ призвал США и Россию пересмотреть свои взгляды и отказаться от этих требований.

При этом представитель ОБСЕ не стал сравнивать нормы законодательства США и России по определению «иностранных агентов».

Госдума России 15 ноября приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, которые позволяют зачислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам».

Позднее Министерство юстиции России направило российской редакции Радио Свобода и телеканалу «Настоящее время» предупреждения о возможных ограничениях в работе.

Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта Радiо Свобода Крым.Реалии, где говорилось, что деятельность издания может быть «подвергнута ограничениям», которая якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект Крым.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кенти в ответ на это заявил, что RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как у Радио Свобода таких возможностей в России нет. Он также отметил, что журналистов Радио Свобода преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как в США ничего подобного в отношении представителей российского телеканала не происходило.