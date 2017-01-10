«Крымская сделка»: миссия невыполнима

Специально для Крым.Реалии

Российская политика в украинском направлении зашла в стратегический тупик. В активе Кремля лишь сомнительный трофей в виде обезвоженного и сверхдотационного Крыма. Санкции, введенные за бойню на Донбассе, душат российский финансовый сектор, каждый день истощая запасы валюты. На третий год «гибридной войны» с Западом команда российского президента Владимира Путина остро нуждается в тактической паузе, которую можно было бы представить населению России как некую победу. Московские СМИ называют ее «большой сделкой» и даже «Ялтой-2», намекая на конференцию Большой тройки, проведенную в Ливадии в феврале 1945 года. На ней страны антигитлеровской коалиции разделили мир на сферы влияния.

Кремлю нужна временная передышка в виде очередной «крымской сделки». Через год-полтора Путин планирует, накопив сил, в очередной раз наброситься на Украину. Но для этого ему нужно договориться с новой американской администрацией. К большому сожалению для кремлевских «стратегов», их шансы на подобную сделку тают с каждым днем. Избранный президент США Дональд Трамп признал, что Кремль причастен к взлому серверов Демократической партии и утечке конфиденциальной информации. Начальник аппарата новоизбранного президента США Рейнс Прибус заявил журналистам, что Трамп согласен с заключением разведывательного сообщества США о том, что Россия занималась кибератаками, направленными на срыв президентских выборов, и может принять меры в ответ.

По словам Прибуса, Трамп осознает, что Москва стояла за вторжениями в компьютеры демократов. «Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не проблема», – заявил Прибус.

Ранее Трамп рьяно отрицал, что россияне могли быть причастны к вмешательству в ход выборов в Америке. Комментарии Прибуса означают значительный сдвиг в позиции избранного президента.

Российские СМИ приписывают Трампу слова о якобы готовности признать Крым российским, хотя он говорил лишь о том, что может «рассмотреть вопрос». Типичная реакция человека, который не может дать внятный ответ

Данный политический сюжет имеет два измерения: внутриамериканское и внешнеполитическое. Нас интересует последнее. После того, как стало известно о победе Трампа, часть политических экспертов и журналистов (даже внешне респектабельных) прогнозировали вероятное американско-российское сближение. Речь шла о «размене» Украины на решение ряда проблем на Ближнем Востоке и неформальном признании «Крымнаша». Ведь в ходе избирательной гонки Трамп неоднократно говорил о том, «как было бы хорошо» помириться с Владимиром Путиным. Российские СМИ приписывают ему слова о якобы готовности признать Крым российским, хотя Трамп говорил лишь о том, что может «рассмотреть вопрос». Типичная реакция человека, который не может в данный момент дать внятный ответ по существу, и ему нужно время, дабы разобраться со всеми деталями. Новый американский президент еще ничего не обещал россиянам по поводу Крыма.

Противники договоренностей с Владимиром Путиным указывали, что государственный механизм США имеет слаженную систему сдержек и противовесов. Большая часть Конгресса выступает за сохранение и ужесточение санкций против российского режима и непризнание оккупации украинского полуострова. Тема Крыма и Донбасса объединяет как республиканцев, так и демократов. Но некоторые сомнения оставались. Особенно в свете заявлений нового президента США о том, как прекрасно было бы совместно с Путиным громить ИГИЛ. Хотя давно уже признано, что российские войска в Сирии не противостоят боевикам «исламского государства». Они делают грязную работу за шиитский Иран – убивают суннитскую умеренную оппозицию.

Теперь американский Конгресс стал центром противодействия российской «гибридной» угрозе. На минувшей неделе в верхней палате прошли публичные слушания об иностранных кибератаках. Руководители разведсообщества прямо заявили, что вмешательство хакеров в выборы в США было организовано по личному указанию российского президента Путина. Их аргументы не убедили Дональда Трампа, и он в очередной раз заявил, что серверы Демократической партии могли атаковать кто угодно, а не только россияне. И вообще, однопартийцам демократки Хиллари Клинтон следовало более тщательно заботиться о защите своих электронных сетей, говорил победивший кандидат.

Планы некого «примирения» с США на кремлевских условиях (с Крымом в кармане и превращением Украины в российскую колонию) теперь переходят в разряд ненаучной фантастики

Но вчера, судя по заявлению Прибуса, в республиканской команде решили не идти на жесткий конфликт с Конгрессом и согласиться с отчетом разведывательного сообщества. Отчасти мы наблюдаем тонкую игру республиканцев в Сенате. Напомним, в самом начале слушаний сенатор Джон Маккейн (один из самых ярых противников «Крымнаша») заявил присутствующим, что обсуждение российского вмешательства не имеет целью подвергнуть сомнению победу Трампа. Команда избранного президента получила четкий сигнал, что отчет разведки направлен не против нее, а против кремлевских интриганов.

Впервые за многие годы действия Москвы оказались топ-темой в информационной повестке США. И это очень плохой сигнал для президента Владимира Путина. Планы некого «примирения» с США на кремлевских условиях (с Крымом в кармане и превращением Украины в российскую колонию) теперь переходят в разряд ненаучной фантастики. Кремль решился на отчаянную и очень опасную авантюру, покусившись на основы американской демократии. Если прежде у Москвы был шанс на, пусть и скоротечный, «медовый месяц» с новой администрацией в Вашингтоне, то теперь его почти не осталось.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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