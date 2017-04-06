Российские СМИ массово сообщили о переносе песенного конкурса «Евровидение-2017» из Киева в Берлин. Якобы об этом российские пранкеры говорили с генеральным директором EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Делтенре. В самой EBU опровергли такую информацию и отметили: конкурс состоится в Киеве.

Российские СМИ и сайты уже не впервые распространяют дезинформацию о песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве. На этот раз из российских «новостей» узнаем, что событие перенесут в Германию, а именно ‒ в Берлин. Якобы из-за того, что СБУ не пускает участника от России Юлию Самойлову на территорию Украины.

Об этом сообщили Life.ru, «НТВ», «Утро.ру», «Правда.ру», «Звезда», «НА Харьков», «Комсомольская Правда» и многие другие.

К такому выводу российские СМИ пришли после получения в распоряжение аудиозаписи якобы разговора генерального директора EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Делтенре и российских пранкеров, которые якобы говорили от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.

Как пишет Lifenews.ru, гендиректор EBU в разговоре с пранкерами «Лексусом» и «Вованом» заявила, что «Евровидение-2017» перенесут в Берлин, если Украина не пустит на конкурс российскую певицу Юлию Самойлову.

Однако, в Европейском вещательном союзе в среду сообщили, что «Евровидение-2017» состоится в Киеве.

Еще в 2016 году СМИ России писали о переносе «Евровидения-2017» в Россию. В 2017 году российские СМИ также писали о том, что Самойловой не запрещали въезжать на территорию Украины. А чуть позже ‒ что решение СБУ запретить российской певице въезд в Украину сроком на три года является незаконным. Также сообщалось, что из-за Самойловой Украину могут лишить права на проведение музыкального конкурса. Однако все это не соответствовало действительности.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» состоятся в Киеве 9 и 11 мая. Финал ‒ 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» представит рок-группа О.Тorvald с песней Time.