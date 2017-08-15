Жена задержанного в Крыму Геннадия Лимешко утверждает, что он невиновен

Жена задержанного в аннексированном Крыму Геннадия Лимешко, Ирина Лимешко заявила о его невиновности. Об этом она рассказала 15 августа корреспонденту Крым.Реалии.

«Информацию о его задержании увидела по телевидению. Он невиновен. Больше я ничего не могу сказать», – отметила женщина.

По словам матери задержанного украинца Риммы Рыжковой, в последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.

«Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и годика. ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь», – рассказала Рыжкова.

Подробнее о личности задержанного в Крыму Геннадия Лимешко читайте в материале Крым.Реалии «Новые приключения «диверсантов» в Крыму».

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.

Крым.Реалии готовят материал о личности задержанного в Крыму Геннадия Лимешко. Подробности читайте вечером на сайте.