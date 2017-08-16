Эксперт: ФСБ имитирует борьбу с диверсантами, чтобы отвлечь внимание от проблем в Крыму

Российские спецслужбы в Крыму имитируют борьбу с украинским диверсантами с целью запугивания местного населения и отвлечения внимания от проблем аннексированного полуострова. Об этом в эфире программы «Ранкова Свобода» украинской службы Радiо Свобода рассказала Глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, комментируя арест в Крыму очередного украинского «диверсанта» Геннадия Лимешко.

«В связи с задержанием так называемого «диверсанта» они (российские силовики – КР) начали говорить, что он хотел взорвать опоры, связанные с подачей электроэнергии. Пожары в лесах, обесточивание, что-то другое – все это можно списать на украинских «провокаторов» и не брать на себя ответственность», – сказала Скрипник.

Эксперт по безопасности Юрий Костюченко утверждает, что подобные задержания используются в авторитарных государствах для «внутреннего потребления».

«Это нормальная практика авторитарных обществ – задерживать кого-то и выдавать это за работу по предупреждению терактов. Вспомним предыдущие случаи – так называемая «украинская ДРГ», которой выдвигали обвинения в «терроризме». Они пытались это использовать под лозунг, якобы Украина является спонсором терроризма. Но это не получилось и не получится, потому что на данном этапе все складывается так, что спонсором терроризма является именно Россия», – сказал Костюченко.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента». В Минобороны Украины утверждают, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.