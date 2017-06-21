Хроника «судного дня» в Крыму (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Крыму в среду, 21 июня, проходит пять судебных заседаний. Запланированы суды по делам Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, а также по «делу 26 февраля», где фигурантами, в частности, являются Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Кроме того, планируется заседание в деле афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада​. Крым.Реалии следят за развитием событий на полуострове.

«Дело Чийгоза»

Глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов во второй раз не явился в суд по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза. Смирнов должен был выступить в качестве свидетеля. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.​

Причиной этому стало то, что Смирнов «находится за пределами города по служебной необходимости».

Адвокат Николай Полозов попросил суд приводом доставить Смирнова. «Авторитет судебной власти не должен подвергаться сомнению из-за действий таких лиц», – отметил он. Судья предложил обратиться к назначенному Кремлем главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы он повлиял на явку Смирнова, однако адвокат отметил, что Аксенов и сам является свидетелем по делу Ахтема Чийгоза.

Суд решил к Смирнову методы принуждения пока не применять и «обеспечить его явку 27 июня» через непосредственного руководителя, то есть Аксенова.

На заседании был допрошен свидетель Рустем Каджаметов, который рассказал о подробностях «прорыва» в здание парламента. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. По словам Каджаметова, двери в здание никто не выламывал, как указано в обвинительном заключении. Двери были открыты, в проходе находилась старая мебель. Все в эту дверь заходили и он зашёл, искал супругу - депутата парламента Сафуре Каджаметову.

Также свидетель отметил, что агрессии в холле не наблюдалось. Там было около 40 человек гражданских и около 100 сотрудников милиции. Милиция никаких мер не предпринимала, а люди после общения с Чубаровым и Безазиевым вышли через центральный вход

«Дело Умерова»

Ильми Умеров, лидер крымскотатарского народного движения, рассказал, что на заседании будет допрошена некая Иванова – эксперт, сотрудник ФСБ. «Она автор лингвистической экспертизы, на основании которой меня и судят», – отметил Умеров.

​После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины в Симферополе. Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Уголовное дело по статье об экстремизме также было возбуждено против еще одного лидера крымскотатарского движения – Ильми Умерова. Против крымского журналиста Николая Семены возбудили дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Все эти дела правозащитники считают политически мотивированными.

Гражданина Украины Кабира Мохаммада российские власти полуострова удерживают и хотят экстрадировать в Иран как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. По мнению правозащитников, Мохаммада задержали по ошибке, приняв его за другого человека.