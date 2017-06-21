Хроника «судного дня» в Крыму (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Крыму в среду, 21 июня, проходит пять судебных заседаний. Запланированы суды по делам Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, а также по «делу 26 февраля», где фигурантами, в частности, являются Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Кроме того, планируется заседание в деле афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада. Крым.Реалии следят за развитием событий на полуострове.
«Дело Чийгоза»
Глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов во второй раз не явился в суд по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза. Смирнов должен был выступить в качестве свидетеля. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.
Причиной этому стало то, что Смирнов «находится за пределами города по служебной необходимости».
Адвокат Николай Полозов попросил суд приводом доставить Смирнова. «Авторитет судебной власти не должен подвергаться сомнению из-за действий таких лиц», – отметил он. Судья предложил обратиться к назначенному Кремлем главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы он повлиял на явку Смирнова, однако адвокат отметил, что Аксенов и сам является свидетелем по делу Ахтема Чийгоза.
Суд решил к Смирнову методы принуждения пока не применять и «обеспечить его явку 27 июня» через непосредственного руководителя, то есть Аксенова.
На заседании был допрошен свидетель Рустем Каджаметов, который рассказал о подробностях «прорыва» в здание парламента. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. По словам Каджаметова, двери в здание никто не выламывал, как указано в обвинительном заключении. Двери были открыты, в проходе находилась старая мебель. Все в эту дверь заходили и он зашёл, искал супругу - депутата парламента Сафуре Каджаметову.
Также свидетель отметил, что агрессии в холле не наблюдалось. Там было около 40 человек гражданских и около 100 сотрудников милиции. Милиция никаких мер не предпринимала, а люди после общения с Чубаровым и Безазиевым вышли через центральный вход
«Дело Умерова»
Ильми Умеров, лидер крымскотатарского народного движения, рассказал, что на заседании будет допрошена некая Иванова – эксперт, сотрудник ФСБ. «Она автор лингвистической экспертизы, на основании которой меня и судят», – отметил Умеров.
После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины в Симферополе. Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
Уголовное дело по статье об экстремизме также было возбуждено против еще одного лидера крымскотатарского движения – Ильми Умерова. Против крымского журналиста Николая Семены возбудили дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Все эти дела правозащитники считают политически мотивированными.
Гражданина Украины Кабира Мохаммада российские власти полуострова удерживают и хотят экстрадировать в Иран как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. По мнению правозащитников, Мохаммада задержали по ошибке, приняв его за другого человека.
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