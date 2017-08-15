Мать задержанного в Крыму Геннадия Лимешко считает, что он признался под пытками

Мать задержанного в аннексированном Крыму Геннадия Лимешко, Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ признательные показания под давлением и пытками. Об этом она рассказала 15 августа корреспонденту Крым.Реалии.

«После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение мы слышим впервые», – сказала мать задержанного.

Супруга задержанного, Ирина Лимешко, сообщила, что ее муж невиновен.

Подробнее о личности задержанного в Крыму Геннадия Лимешко читайте в материале Крым.Реалии «Покушение на ЛЭП: за что в Крыму задержали очередного «диверсанта».

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.